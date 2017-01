Patricia Maria Tig, invinsa in primul tur al calificarilor de la Sydney

Sportiva noastra a fost invinsa de bulgaroaica Tsvetana Pironkova cu 7-6 (4), 6-3, vineri, in primul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Sydney (Australia).



Bucuresteanca (22 ani, 107 WTA) a cedat dupa o ora si 28 de minute in fata unei adversare mai experimentate (29 ani) si mai bine clasate in ierarhia mondiala (63 WTA). Pironkova o va infrunta pe grecoaica Maria Sakkari in turul urmator.

Romanca va primi pentru participare un cec de 915 dolari si un punct WTA.

Totusi, Romania va avea o reprezentanta pe tabloul principal in persoana Irinei Begu (29 WTA).

AGERPRES