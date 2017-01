Michael Bradley este noul antrenor al echipei de rugby CSM Bucuresti

Irlandezul Michael Bradley (54 ani) va fi noul antrenor principal al echipei de rugby CSM Bucuresti si va coordona si activitatea centrului de copii si juniori, anunta clubul din Capitala pe site-ul sau oficial.



”CSMB este un club tânar si ambitios si isi doreste sa fie cunoscut ca un standard al excelentei in sport in România. Sunt onorat si nerabdator sa fac parte din acest proiect. Cu sprijinul conducerii clubului, sunt sigur ca ne vom lupta sa indeplinim asteptarile”, a declarat Bradley.

Directorul General al CSMB, fostul mare rugbyst Alin Petrache, s-a aratat incântat de venirea lui Bradley, care eate debutul unui proiect pe termen lung: ”Michael Bradley este un tehnician foarte titrat si experimentat. Sunt absolut convins ca va schimba fata echipei si va transforma centrul de copii si juniori. Am mare incredere in proiectul sau. Urmeaza o serie de transferuri care sa ajute la indeplinirea obiectivului pentru acest sezon.”

Bradley a jucat peste 40 de meciuri pentru Munster a adunat 40 de selectii in nationala Irlandei in perioada 1985-1995 (13 din postura de capitan), pentru care a câstigat Tripla Coroana in 1985 si a evoluat la Cupele Mondiale din 1987 si 1995, mentioneaza site-ul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti.

Si-a inceput cariera de antrenor la echipa din orasul natal, Cork, pregatind-o intre 1995 si 2002. in 2002 si 2003 a antrenat nationala de tineret a Irlandei, iar apoi, pâna in 2010, a condus celebra echipa Connacht Rugby in Pro12 si in cupele europene.

Bradley a facut parte in 2010 si 2011 din staff-ul nationalei Georgiei, iar in urmatorii doi ani a fost antrenor principal al echipei scotiene Edinburgh, reusind in sezonul 2011/2012 sa ajunga pâna in semifinalele Heineken Cup, o premiera pentru o formatie din Scotia.

Michael Bradley a fost principalul nationalei secunde a Irlandei intre 2005 si 2010, iar in 2008 a fost interimar la nationala mare a Irlandei in turneul din Noua Zeelanda si Australia.

In 2011, in paralel cu Edinburgh, a condus si nationala secunda a Scotiei reusind o victorie de rasunet contra echipei secunde a Angliei, cu 35-0.

Din 2013 si pâna in 2016 a lucrat din nou la nationala de seniori a Georgiei, dar si cu echipele de juniori, contribuind din plin la succesele acestor echipe in Campionatul European.

Ca jucator, a evoluat de doua ori impotriva României, in 1986, pe Lansdowne Road (scor 60-0 pentru Irlanda), si in 1993, pe acelasi stadion (scor 25-3 pentru Irlanda).

