Debut cu stangul pentru FC Barcelona in 2017, in optimile Cupei Regelui! VIDEO

FC Barcelona a fost invinsa de Athletic Bilbao, scor 2-1, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Regelui Spaniei. Aduriz (25′) si Williams (28′) au marcat pentru basci, in timp ce Messi (52′) a inscris singurul gol al Barcelonei. Gazdele au incheiat partida in noua oameni, dar catalanii nu au reusit egalarea.

Potrivit L’Equipe, Athletic Bilbao nu a mai eliminat-o pe FC Barcelona in Cupa in dubla mansa de 57 de ani, din sezonul 1959/1960.

Returul este programat miercuri (11 ianuarie), la Barcelona.