Dan Alexa a fost prezentat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca noul antrenor al echipei de fotbal Concordia Chiajna. In cele 21 de etape disputate pana acum in Liga 1, Chiajna a avut doi antrenori: Emil Sandoi (14 etape) si Marin Duna (7 etape).



”Despre acest nou inceput pentru mine si pentru Concordia sunt foarte increzator. Am venit la o echipa care in momentul de fata se bate pentru salvarea de la retrogradare. Sunt anumite probleme din punct de vedere sportiv, pentru ca atunci cand esti in subsolul clasamentului, este clar ca lucrurile nu au mers asa cum se astepta lumea. Dar, este o echipa unde avem stabilitate, o echipa unde se pot face lucruri frumoase”, a spus tehnicianul, la debutul intalnirii cu jurnalistii.

Dupa 21 de etape din Liga I, Concordia Chiajna este pe locul 12 (din 14 echipe) cu numai 17 puncte.

”Am mare incredere ca vom reusi salvarea de la retrogradare, este primul obiectiv pe termen scurt. Sunt sigur ca ne vom indeplini obiectivul”, a subliniat Alexa, precizand ca la Concordia este vorba de un proiect pe doi ani si jumatate, in care se doreste formarea unei echipe de viitor.

‘‘Este important ca Concordia sa se si autofinanteze din sursele locale. Concordia are o echipa a doua cu jucatori talentati, eu cred ca sunt 2-3 jucatori acolo care pot sa joace linistit in Liga I. Am venit sa reusesc, am asteptari mari de la jucatorii mei, cred ca ei pot mai mult. Sunt sigur ca pot sa ii motivez, sa scot maxim din fiecare”, a mai spus Alexa, care a pregatit-o ultima oara pe ASA Targu Mures.

Solicitat sa vorbeasca despre lotul sau, Alexa a aratat: ”Sigur, ne mai trebuie intariri, dar nu foarte multe. incercam sa aducem jucatori pe care ii cunoastem, jucatori care sa aduca un plus pentru noi. Mai avem inca 5 etape din sistemul regulat, apoi incepe play-out-ul. O sa fie meciuri decisive. Suntem in discutii cu 3-4 jucatori, nu mai mult, timpul este scurt, intr-o luna incepe campionatul”.

Intrebat daca Zicu si N’Doye sunt in atentia sa, Alexa a spus: ”O sa vedeti jucatorii pe care ii vrem, ei sunt fotbalisti pe care ii cunoasteti, cat despre Zicu si N’Doye momentan nu vreau sa vorbesc”.

In conditiile in care Steaua se desparte de niste jucatori, Alexa a fost intrebat, in incheiere, daca este interesat de ei: ‘‘Sigur, doresc niste jucatori de acolo, dar este destul de greu de luat, au salarii foarte mari pentru ce putem oferi noi. Aganovic este unul dintre ei. El este unul dintre jucatorii foarte buni ai campionatului romanesc, a demonstrat asta la Brasov si la Viitorul, mai ales la Viitorul, din pacate pentru el, nu s-a acomodat la Steaua. Dar el are un salariu foarte mare, iar acum Concordia nu isi permite sa plateasca salarii mari”.

Joi la ora 14:00 a avut loc si reunirea lotului Concordiei Chiajna.

