Cristina Varzaru a decis sa se retraga din handbal in aceasta vara!

Una dintre cele mai bune handbaliste ale Romaniei din ultimele doua decenii si-a anuntat retragerea din activitate din cauza unei accidentari. Cristina Varzaru a afirmat, la Dolce Sport, ca va mai juca doar pana in vara, dupa ce si colega ei de la CSM Bucuresti, Paula Ungureanu a luat aceeasi decizie, dar in ceea ce priveste echipa nationala.



Cristina Varzaru este nevoita sa faca acest pas din cauza unei accidentari la genunchi. Jucatoarea in varsta de 37 de ani s-a operat in urma cu sase saptamani, iar acum este in perioada de refacere, dar vrea sa mai joace cateva partide pana in vara.

„Din vara incolo, s-a terminat, asta este! Nu voi mai juca handbal, ma retrag. Sper sa mai prind cateva jocuri pana atunci„, a spus Cristina Varzaru la Dolce Sport.

Cristina Varzaru a castigat de patru ori Liga Campionilor, de trei ori cu Viborg (2006, 2009 si 2010) si ultima data cu CSM Bucuresti (2016), echipa la care e legitimata si in prezent.

De asemenea, Cristina Varzaru a fost golghetera Ligii Campionilor in sezonul 2009/2010, cu 101 reusite.

Ea mai este medaliata cu argint cu echipa Romaniei la Mondialele din 2005 si cu bronz la Euroepnele din 2010.