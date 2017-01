Costica Buceschi a renuntat la nationala feminina de handbal! In locul sau a fost numit Horatiu Pasca

Horatiu Pasca a fost numit antrenor secund al echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, in locul lui Costica Buceschi, care a decis sa ramana la echipa sa de club HC Dunarea Braila, a anuntat Federatia Romana de Handbal, vineri, pe site-ul sau oficial.



„Incepand de la 1 ianuarie am renuntat la nationala, dorind sa-mi concentrez eforturile spre indeplinirea obiectivelor de la Handbal Club Dunarea Braila. Urez mult succes echipei nationale in viitoarele actiuni. A fost o experienta foarte utila pentru mine, care sunt sigur ca-mi va fi de mare folos in viitor in cariera”, a spus Costica Buceschi.

FRH i-a multumit lui Buceschi pentru colaborare si a precizat ca tehnicianul si-a incheiat contractul de comun acord, forul national mentionand ca ”spera sa colaboreze cu acesta si in viitor, in alte proiecte”.

”Vreau sa-i multumesc lui Costica pentru munca depusa. Profesionismul de care da dovada in fiecare zi si rezultatele pe care le-a obtinut il recomanda ca antrenor al oricarei echipe. in acelasi timp, doresc sa-i urez bun venit lui Horatiu Pasca. Sunt convins ca va fi la inaltimea ceruta de una dintre cele mai bune nationale ale lumii si ca va contribui din plin la obtinerea unei performante majore in noul ciclu olimpic”, a afirmat presedintele FRH, Alexandru Dedu.

Horatiu Pasca, care va colabora de acum inainte cu selectionerul spaniol Ambros Martin, are 36 de ani si este antrenor principal al echipei CSM Bistrita.

Intre 2013 si 2014 a antrenat Universitatea Jolidon Cluj, cu care a terminat campionatul pe locul 4 si cu care a participat in sferturile de finala ale Cupei EHF. Horatiu Pasca are o experienta importanta la nivel de juniori si a promovat mai multe jucatoare in loturile nationale, la diferite niveluri de varsta.