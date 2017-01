Dupa ce a anuntat ca Steaua l-a transferat si pe Gnohere (detalii AICI), Gigi Becali a explicat si cum va proceda Laurentiu Reghecampf pentru a alege intre cei doi atacanti, Gnohere si Alibec.



De asemenea, patronul Stelei a tinut sa precizeze ca fotbalistii nu au de ce sa fie suparati pentru ca nu joaca titulari, din moment ce datoria lor este de a-si respecta contractele.

„M-am consultat si cu Meme pentru Gnohere, am zis ca e un jucator cat de cat tehnic si merita sa il luam. Acum trebuie sa vada Reghe cum merge jocul cu el si cu Alibec in teren in acelasi timp. Trebuie vazut cum e mai bine.

La Steaua nu exista bosumflare, la Steaua exista doar un mare conducator Becali, restul sunt supusi. Semneaza un contract si trebuie sa faca ce spun eu, iar in contract nu scrie «titular»„, a spus Becali la TV Digi Sport.