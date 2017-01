Sumudica nu mai are voie sa se ocupe de transferurile Astrei si nici sa-si dea cu parerea despre ele!

Relatia rece dintre Marius Sumudica si patronul Ioan Niculae continua, iar antrenorului campioanei Ligii 1 i-a fost interzis sa se mai ocupe de campania de achizitii.



Mai mult, Niculae a decis ca Sumudica nu mai are voie nici sa mai discute public despre transferurile de la Astra.

„Mi-a fost adus la cunostinta sa nu mai fac eu politica de transferuri, sa nu ma mai implic. Din momentul respectiv, ii las pe cei din conducere sa faca respectivele transferuri. Nu este problema mea, eu sunt antrenor sa antrenez ce mi se pune la dispozitie. Daca vor sa aduca si copii, ii antrenez.

Eu sunt pur si simplu un antrenor care isi face datoria din momentul in care paseste pe teren, pana in momentul in care pleaca de la teren. Nu cred ca mi se poate imputa nimic„, a spus Sumudica la Dolce Sport.

Conducerea clubului Astra Giurgiu a decis recent sa-l amendeze pe Sumudica cu 40 de mii de euro, dupa calificarea in 16-imile Europa Legaue, iar cazul a ajuns la FRF, care va decide daca va ratifica decizia sau nu.

Sumudica isi doreste sa plece de la Astra, insa are o clauza de reziliere in valoare de 150 de mii de euro. Contractul sau cu clubul giurgiuvean expira in vara acestui an.