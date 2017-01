Simona Halep este pe locul 4 in clasamentul mondial si este privita cu ochi buni in tenisul mare. Cei de la Tennis Magazine au comparat-o pe romanca cu Serena Williams, chiar insinuand faptul ca ar putea sa o detroneze pe jucatoarea americana.

„In ultimii doi ani, Halep a parut sa fie cea mai mare rivala a Serenei Williams si urmasa ei. Simona a fost una dintre jucatoarele care au intrat in Top 10 in 2014 si a fost la doua game-uri distanta de o victorie la Roland Garros. Avand doar 1,68 metri inaltime, ea i-a innebunit pe suporteri cu loviturile ei si cu capacitatea de a reveni in fata unor oponente mult mai impunatoare.

Inaltimea nu va fi niciodata de partea lui Halep, dar varsta sigur este. Va implini 26 de ani abia in septembrie, astfel ca este cu aproape un deceniu mai tanara decat Serena si cu doi ani mai tanara decat Radwanska, Kerber sau Cibulkova.

Slabiciunea lui Halep este perfectionismul. Din frustrare, de prea multe ori, transforma o lovitura proasta in alte patru la fel. Dar daca va invata ceva din ce s-a intamplat in tenisul feminin in 2016, aceea este ca lucrurile bune li se intampla celor care au rabdare sa li se intample”, au scris cei de la Tennis Magazine, citati de gsp.ro.