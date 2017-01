Revenire surprinzatoare in Liga I! Cine este fotbalistul care vine din Olanda direct la Voluntari

FC Voluntari s-a reunit joi, in Pipera, iar Florin Cernat a lipsit de la primul antrenament al acestui an. In ciuda acestui fapt, Florin Marin a primit in subordine un fotbalist care a trecut pe la Craiova si pe la Steaua. Este vorba despre Andrei Ionescu, mijlocas venit din liga secunda a Olandei, de la FC Eindhoven.

Andrei Ionescu a jucat doar cinci meciuri la fosta echipa, toate din postura de rezerva. Mijlocasul, in varsta de 28 de ani, a revenit in Liga I, in tricoul ilfovenilor de la FC Voluntari, unde a inceput pregatirea pentru returul de campionat.

Acesta a jucat la Steaua din anul 2008, dar nu a convins si a fost imprumutat la Poli Iasi. Dupa rezilierea contractului cu ros-albastri, mijlocasul a jucat in a doua liga belgiana, la Royal Antwerp. A mers apoi in Ungaria, la Ferencvaros si in Irak la Naft Al-Janoob, de unde a ajuns la Eindhoven.