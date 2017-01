Cosmin Contra a vorbit despre presiunea pusa pe Alibec in ultimul timp. Acesta este de parere ca fotbalistul trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor si sa demonstreze si la Steaua ca este cel mai bun jucator din Romania.

”Alibec are o responsabilitate mare. S-au platit cei mai multi bani in ultimii ani, este cel mai bine platit fotbalist din Liga 1. Trebuie sa fie cel mai bun din Romania in momentul de fata. A demonstrat la Astra ca este cel mai bun, dar, ajungand la Steaua, presiunea devine mult mai mare. Trebuie sa se gandeasca ca a facut un pas in fata si ca poate ajunge mai departe la un club important din Europa.

Ca sa fii antrenor bun trebuie sa stii sa te comporti cu jucatorii care au probleme de comportament, de randament. Laurentiu este un antrenor cu experienta, cu siguranta se va descurca”, a declarat Cosmin Contra, conform Digi Sport.