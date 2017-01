Pep Guardiola a anunat ca nu se gandeste la retragere, declarand faptul ca iubeste ceea ce face, dar nu va fi antrenor pentru totdeauna. In prezent, este motivat sa se lupte pentru fiecare trofeu.

„Am 45 de ani si nu am de gand sa ma retrag in doi sau trei ani. Imi iubesc meseria si sunt in locul potrivit pentru a mi-o practica, aici, in Anglia. N-am de gand insa nici sa antrenez inca 60 de ani, vreau sa mai fac si altceva in viata.

Vom lupta in fiecare meci pentru toate trofeele puse in joc. City a devenit unul dintre cele mai bune cluburi din lume in ultimii cinci, sase ani”, a declarat Pep Guardiola, conform Digi Sport.