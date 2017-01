Chiar dacă toată presa din România a preluat informaţia de pe site-ul transfermarkt.de, conform căreia senegalezul Ousmane N’Doye a semnat un contract cu Concordia Chiajna, preşedintele clubului ilfovean, Cristi Tănase, a negat ştirea.

“Eu am văzut că în toată presa s-a dat această informaţie, dar eu am vorbit ultima dată cu Ousmane N’Doye acum un an. Dar dacă au dat-o toate ziarele, atunci e bună gluma de început de an. Vă garantez că nu vine Ousmane la Chiajna”, a declarat Tănase pentru ilfovsport.ro.

La aproape 39 de ani, senegalezul evoluează în Liga a III-a, la CNS Cetate Deva, acolo unde este om de bază, cu 9 goluri în 4 meciuri. De-a lungul carierei, Ousmane N’Doye a mai jucat în România pentru FC Vaslui, Dinamo Bucureşti, Astra Giurgiu, Săgeata Năvodari şi ASA Târgu-Mureş.

În această iarnă, Chiajna a numit şi un nou antrenor, pe Dan Alexa, ultima dată la ASA Târgu-Mureş.

Sursa: Ilfovsport.ro