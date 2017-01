Dupa ce anul trecut ”Baciul” a spus de mai multe ori ca nu este tentat de o revenire in fotbal, 2017 il prinde pe fostul capitan al Barcelonei si al nationalei Romanei cu alte ganduri. Popescu a spus ca Viitorul, echipa patronata si antrenata de catre cumnatul sau, Gica Hagi, este una dintre gruparile pe care nu le-ar refuza.

”Ca sa lucrez alaturi de Hagi nu am nevoie ca Viitorul sa devina campioana. Eu cu Hagi lucrez oriunde si oricand. Nu s-a pus problema pana acum de a lucra cu Gica. Dar, daca el ar avea nevoie de mine, mi-ar fi imposibil sa refuz. As face-o neconditionat!”, a spus Popescu pentru sport.ro

„Nu am niciun gand sa revin in fotbal. E posibil sa nu ma intorc niciodata”, declara Popescu in septembrie 2016.

In varsta de 49 de ani, fostul international a executat din 4 martie 2014 o jumatate din pedeapsa de trei ani, o luna si zece zile, primita in dosarul transferurilor de jucatori, si a fost eliberat conditionat la inceputul lunii noiembrie 2015.

Gica Popescu are 115 selectii la echipa nationala si 16 goluri. In Romania, el a evoluat pentru Universitatea Craiova, Steaua și Dinamo.