Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia de la Pandurii Targu Jiu si a ajuns la concluzia ca anul 2016 a fost cel mai greu an din cariera sa sportiva.

„A fost un an greu din care cred ca am invatat multe. Sper sa nu se mai repete. Intotdeauna trebuie sa fim optimisti.

E greu de anticipat ce voi face. Ma voi prezenta pe data de 8, am avut cateva discutii cu cei din conducere. Se vehiculeaza venirea unui alt cuplu de antrenori, rezilierea contractelor, se doreste o noua organizare. Noi avem contracte si sa vedem cum vom face.

Mi s-a propus un contract de 1.500 euro brut, a trebuit sa ma gandesc, asta a fost doar ceva telefonic. Voi vedea ce va fi oficial, scris.

Nu am luat niciun salariu de cand sunt la Targu Jiu. Niciun component al echipei nu a luat. Au fost 2-3 prime, dar salarii nu.

Dorinta de a antrena, de a face ce-ti place depaseste limitele normalului si incerci sa-ti faci meseria, sa nu iesi din circuit, dar nu depinde numai de tine. In ultimul timp depinde foarte mult de organizare si de conditiile financiare.

Sunt sute de antrenori care nu au echipe si conditiile sunt din ce in ce mai grele. Anul trecut a fost cel mai greu an de cand sunt in sport.

Atunci cand nu ai posibilitatea sa oferi conditii pe terenul tau, trebuia sa joci la Cluj si gata, nu stam sa discutam. Tu erai gazda, tu trebuia sa raspunzi. S-a intamplat atunci pe loc, dar se stia de mult timp ca sunt conditii inumane. Noi am intrat pe teren ca sa demonstram ca nu se poate juca pe un astfel de teren.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii Fluier final.