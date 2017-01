A doua victorie consecutiva pentru baschetbalistii clujeni in FIBA Europe Cup!

Dintre cele trei echipe romanesti de baschet care evolueaza in faza a doua din cupele europene, doar U Banca Transilvania Cluj-Napoca a incheiat victorioasa in etapa de la inceputul noului an in FIBA Europe Cup. BC Mures a suferit a treia infrangere consecutiva, in aceeasi competitie, iar CSM CSU Oradea a pierdut pe teren propriu in runda cu numarul 11 din Basketball Champions League.



Elevii lui Mihai Silvasan s-au impus in fata celui mai facil adversar din grupa O, BK Pardubice-Cehia, la 17 puncte, 84-67 (43-38). Principalii marcatori au fost Rasic, 22 si Barro, 19 puncte, 13 recuperari, double-double, de la formatia ceha remarcandu-se Burnette, 21. Clujenii vor evolua acasa si etapa viitoare, un nou succes marindu-le sansele de calificare in faza urmatoare.

BC Mures a cedat din nou la scor, 68-88 (30-45), in deplasare, la Sodertalje Kings, Suedia, diminuandu-si posibilitatile de a continua intrecerea din grupa K. S-au remarcat Bizaca, 23, de la invingatori si Gajovic, 18, de la mureseni. CSM CSU Oradea a fost intrecuta de lidera grupei B a Basketball Champions League, Le Mans Sarthe, 60-79 (31-41). Doar cu Denison, autor al unui double-double, 18-13, in zi fasta, nu se putea obtine mai mult. Oradenii au 16 puncte si ar trebui sa castige urmatoarele trei meciuri, dintre care doua consecutive in propria arena, pentru a spera sa promoveze de pe locul 4. Pe care si-l mai doresc Pinar Karsiyaka, 18, Umana Reyer Venezia, 18, Kataja Basket, 17 si Maccabi Rand Media, 16.