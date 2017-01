Daniel Pancu a acceptat oferta echipei FC Voluntari de a fi noul antrenor secund!

Managerul formatiei FC Voluntari, Dan Leasa a marturisit ca incepand cu lunia ianuarie 2017 noul antrenor secund al lui Florin Marin va fi Daniel Pancu, 39 de ani.



„Noi am ramas in relatii foarte bune cu Daniel Pancu de pe vremea in care el a jucat la FC Voluntari. insa ne-am gindit ca mai avem in continuare nevoie de el si dupa ce a pus punct activitatii sale de fotbalist.

Asa ca i-am facut o propunere pentru postul de antrenor secund al echipei noastre mari, pe o perioada de doi ani. El a acceptat, iar peste doua zile isi va intra in rol. Acum se afla la Iasi acolo unde mai are de rezolvat niste probleme personale. Suntem siguri ca Daniel o sa ne ajute si din noua sa postura.”, a spus Leasa pentru Fanatik.ro.

„Pancone nu se afla la prima experienta pe banca tehnica. In luna septembrie a anului trecut, Pancu a fost titular in partida cu Steaua, din deplasare, scor 1-3, un meci in care a debutat in postura de antrenor secund – jucator.

„In vara anului 2017 imi voi lua legitimatia de antrenor, apoi va trebui sa imi iau licenta Pro. Vreau sa devin antrenor, dar pana atunci as putea lucra si ca manager„, declara Pancu la finalul anului trecut, pentru site-ul goal.com, varianta turceasca.