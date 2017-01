Daniel Andre Tande s-a impus si la Innsbruck, penultima etapa din Turneul celor 4 Trambuline, dupa disputarea unei singure manse

Din cauza problemelor cu vantul, la Innsbruck, miercuri, s-a disputat o singura mansa, in a treia si penultima etapa din Turneul celor 4 Trambuline. A fost o etapa ideala pentru norvegianul Daniel Andre Tande, care s-a impus si a preluat conducerea atît in aceasta competitie, cat si in Cupa Mondiala! Tande s-a impus si in etapa trecedenta, la Garmish.



Pe trambulina Bergiselschanze, dupa finalul primei manse, Tande a fost urmat de coechipierul Robert Johansson si de rusul Evgeni Klimov. Castigatorul primei etape, austriacul Stefan Kraft, a incheiat abia pe locul 18, iar fostul lider al competitie, polonezul Kamil Stoch, a incheiat al 4-lea.

Fotul lider al Cupei Mondiale, slovenul Domen Prevc, a avut prestatii modeste in Turneul celor 4 Trambuline si a cazut pe locul secund la general, la 32 de puncte de Tande. Pe locul 3 e Kamil Stoch, la 99 de puncte de lider.

Astfel, in ultima runda, la Bischofshofen (Austria) vom avea o lupta foarte interesanta intre Tande si Stoch, despartiti in acest moment de doar 1,7 puncte. Calificarile vor avea loc joi, de la ora 17:45, iar cele doua manse vor avea loc vineri, de la aceeasi ora.