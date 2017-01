Chelsea Londra a ratat sansa de a deveni echipa cu cele mai multe succese consecutive intr-un sezon din Premier League! Cum arata clasamentul dupa prima etapa din 2017

Liderul din Premier Legaue, Chelsea Londra, mai avea nevoie de un singur succes pentru a deveni echipa cu cele mai multe victorii consecutive in campionatul englez, dar a ratat categoric aceasta sansa. In prima etapa din 2017, „albastrii” au fost invinsi, in depalsare, chiar de o mare rivala din oras, Tottenham.



Gruparea de pe White Hart Lane s-a impus cu 2-0, dupa cele doua goluri incrise de Dele Alli. Prin urmare, Chelsea si Arsenal isi impart recordul de succese consecutive intr-un sezon din PL (13).

Altfel, Dele Alli, omul meciului, a devenit primul mijlocas din istoria primei ligi engleze care reuseste 3 duble in trei meciuri consecutive de campionat!

In urma acestui rezultat, Chelsea ramane pe primul loc, dupa 20 de etape disputate, cu 49 de puncte, cu cinci mai multe decat Liverpool, care a remizat la Sunderland. Podiumul e completat de Tottenham (42).

Middlesbrough – Leicester City 0-0

Everton – Southampton 3-0 (Valencia ’74, Baines ’80 pen, Lukaku ’89)

Manchester City – Burnley 2-1 (Clichy ’58, Aguero ’62/Mee ’70)

Sunderland – Liverpool 2-2 (Defoe ’25 pen, ’84 pen/Sturridge ’19, Mane ’72)

West Brom – Hull City 3-1 (Brunt ’49, McAuley ’62, Morrison ’73/Snodgrass ’21)

West Ham – Manchester United 0-2 (Mata ’63, Ibrahimovic ’78)

Bournemoth – Arsenal 3-3 (Daniels ’16, Wilson ’20, Fraser ’58 / Sanchez ’70, Perez ’75, Giroud ’90+2)

Crystal Palace – Swansea 1-2 (Zaha ’83 / Mawson ’42, Rangel ’88)

Stoke – Watford 2-0 (Shawcross ’45+3, Crouch ’49)

Tottenham – Chelsea 2-0 (Dele Alli ’45+1 si ’54)

CLASAMENTUL