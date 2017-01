CFR Cluj a pus mana pe unul din jucatorii doriti de catre Astra Giurgiu

Astra Giurgiu a fost interesata de Claudiu Bumba, dar acesta a ales sa revina in Liga I la CFR Cluj. Mijlocasul, venit liber de contract, va juca in tricoul ardelenilor pana la sfarsitul acestui sezon.

Echipa clujeana s-a reunit joi, iar pe 14 ianuarie va pleca in cantonament in Cipru. Claudiu Bumba este asteptat in zilele ce urmeaza, la CFR, unde se va antrena sub comanda lui Vasile Miriuta.

Jucatorul, in varsta de doar 22 de ani, a efectuat in anul 2015 vizita medicala la Astra Giurgiu, insa, transferul nu s-a concretizat din cauza taxei pe care clubul trebuia sa o plateasca formatiei ASA Targu Mures. Tanarul a ramas la mureseni, dar in vara a plecat la Hapoel Tel Aviv.