Catalina Ponor a vorbit despre evolutiile sale din anul ce tocmai s-a incheiat si a declarat ca va incepe anul in forta, pregatindu-se pentru Campionatul European de la Cluj-Napoca. Gimnasta, in varsta de 29 de ani, a obtinut aurul de trei ori in cadrul Jocurilor Olimpice si nenumarate medalii la Campionatele Mondiale si Europene si nu doreste sa se opreasca aici.

„A fost un an greu pentru mine, cu multa povara pe umeri, dar au fost si rezultate, ma refer la medaliile de bronz de la Europene, care m-au bucurat putin. Despre Jocurile Olimpice pot spune ca au fost o experienta din care am invatat multe. Crezi ca ai adunat multa experienta, dar uite ca se arata, asa cum a fost pentru mine la Rio, ca intotdeauna se mai poate intampla ceva care nu a mai fost trait. Am trecut printr-un amalgam de sentimente, de la fericirea maxima ca particip si am dus drapelul Romaniei si pana la tristetea fantastica, pentru ca nu am reusit ce stiam ca pot.

Niciodata nu ma uit la exercitiile din concurs, iar cand a fost ca la Rio nici nu am vrut sa mai aud. Cand sunt concursuri in care nu iese cum vreau nu ma uit, caut in schimb ceva bun, care sa ma motiveze. Am avut nevoie de mult timp in general, nu doar referindu-ma la gimnastica, pentru a-mi reveni dupa ce am ratat la Rio. La doua zile dupa incheierea concursurilor am decis ca voi continua cu gimnastica, pentru ca stiam ca daca ma concentram atunci la ce aveam de facut, nu la altceva, reuseam. Asa ca voi merge mai departe, pentru a demonstra ca pot face ce mi-am propus, ceva bun.

Nu am reusit sa fac paralele la Rio, asa cum mi-am propus. Eu am lucrat fara palmiere, a fost foarte greu sa concurez cu adversarele care aveau palmiere, iar inaintea concursului palmele mele erau ”rupte” din cauza magneziului si am fost nevoita sa renunt. Aveam usturimi ca ma durea si in inima parca, durerea era prea mare si am renuntat. Asa ca, deocamdata, las deoparte paralelele, ma voi axa pe barna si sol si voi incerca sa am a doua saritura. Nu am mai facut niciodata asta, niciodata nu am avut doua sarituri si de aceea nu am putut avea vreodata o finala la acest aparat, pentru ca aveam doar o saritura.

E mai dificil sa fac paralele (rade – n.r.), niciodata nu mi-a placut, nu am fost talentata la acest aparat. Dar cum se zice, incercarea moarte n-are, voi pregati a doua saritura si sper sa reusesc.

Sunt in Bucuresti, incep pregatirea puternica si in linie dreapta pentru Campionatul European de la Cluj-Napoca. Va fi competitie individuala, asa ca merita sa incerc cat pot de mult in acest concurs, la care sigur ca-mi doresc sa fiu cat mai sus.”, a declarat Catalina Ponor, conform Dolce Sport.