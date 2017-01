Simona Halep a fost eliminata de la Shenzhen Open

Simona Halep a fost eliminata de la turneul din China, dupa ce a pierdut in al doilea tur al competitiei, in fata jucatoarei cehe Katerina Siniakova, aflata pe locul 52 WTA.

Jucatoarea de doar 20 de ani a invins-o pe romanca inca din primul set cu scorul de 6-3. In al doilea set, Simona parea sa se redreseze si a castigat cu scorul de 6-4, dar Siniakova a reusit sa inchida meciul in al treilea set cu scorul de 7-5.

Invinsa de o jucatoare cu care nu s-a mai intalnit pana acum in teren, romanca a parasit turneul cu premii in valoare de 750.000 de dolari, pe care l-a castigat in anul 2015.

Pentru Simona Halep urmeaza turneul Australian Open, care va incepe pe data de 16 ianuarie.