Pep Guardiola a vorbit despre diferenta de valoare dintre Manchester City si alte echipe din Europa. Tehnicianul a recunoscut ca prezenta in Liga Campionilor este mai importanta pentru cetateni, decat castigarea unui trofeu. Este nevoie, spune el, ca multe lucruri sa se schimbe la echipa.

“Nu avem istoria unor echipe precum Barcelona, Juventus, Bayern Munchen si Manchester United. Nu avem titlurile, trofeele, greutatea tricourilor lor. Avem nevoie sa fim in urmatorii zece ani, in fiecare an, in Liga Campionilor. E mult mai important pentru acest club decat a cuceri un trofeu, credeti-ma.

Am ales acest club pentru a-mi dovedi mie ceva, pentru o noua provocare. Lumea gandeste: Daca Pep e aici, City va castiga. Nu e cazul insa. E nevoie ca multe lucruri sa se schimbe si e o nebunie sa gandesti ca eu pot transforma totul. Am venit aici sa invat. Trebuie sa convingem lumea ca acest club este bun, ca jucatorii sunt buni”, a declarat Pep Guardiola, conform Digi Sport.