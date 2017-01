Paula Ungureanu, in varsta de 36 de ani, si-a anuntat retragerea de la echipa nationala de handbal a Romaniei, declarand ca ar fi vrut sa faca acest pas inainte de Campionatul European.

„Am luat o decizie, nu mai doresc sa particip in continuare alaturi de nationala Romaniei. Imi doresc sa ma dedic in totalitate echipei de club si familiei mele.

Am dorit sa fac pasul acesta inainte de Campionatul European, dar imi pare rau ca nu l-am facut. Imi pare rau ca il fac si acum, pentru ca viata mea s-a invartit in jurul echipei nationale si in jurul echipei de club.

Deja am si eu o varsta, cred ca o sa fie din ce in ce mai greu sa pierd momente din viata copilului meu, din viata familiei mele. Am spus, imi doresc sa petrec mai mult timp alaturi de familia mea acasa si sa fiu in totalitate alaturi de echipa de club”, a declarat Paula Ungureanu, conform Dolce Sport.