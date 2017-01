Marius Sumudica a adus lamuriri in ceea ce priveste posibila sa plecare in Egipt. Acesta a afirmat faptul ca este dorit la Zamalek, dar momentan isi onoreaza contractul cu Astra. Tehnicianul a mai declarat ca i-a fost interzis sa se mai implice in transferurile clubului.

„Exista interes din partea celor de la Zamalek, dar deocamdata sunt sub contract cu Astra si nu s-a ajuns la niciun consens. Nimeni nu a spus ca voi pleca in Egipt, eu am spus ca exista un interes din partea celor de acolo, eu nu am spus ca voi da curs ofertei.

In momentul de fata ma gandesc doar la Astra, vreau sa imi duc contractul la bun sfarsit. In vara voi fi liber si voi putea negocia.

Eu sunt platit sa antrenez ceea ce mi se pune la dispozitie. Adica pana in vara voi veni si voi antrena echipa la cele mai inalte standarde profesionale si voi incerca sa fac performanta cu ceea ce mi se pune la dispozitie.

Mi-a fost adus la cunostinta sa nu mai fac eu politica de transferuri, sa nu ma mai implic. Din momentul respectiv, ii las pe cei din conducere sa faca respectivele transferuri. Nu este problema mea, eu sunt antrenor sa antrenez ce mi se pune la dispozitie. Daca vor sa aduca si copii, ii antrenez.

Eu sunt pur si simplu un antrenor care isi face datoria din momentul in care paseste pe teren, pana in momentul in care pleaca de la teren. Nu cred ca mi se poate imputa nimic”, a spus Marius Sumudica, conform Dolce Sport.