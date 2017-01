Arbitrul roman Istvan Kovacs a vorbit despre anul ce tocmai s-a incheiat, caracterizandu-l ca fiind cel mai bun pentru el si a dezvaluit o parte din secretele unui bun arbitraj.

„A fost cel mai bun sezon al meu de cand sunt pe lista FIFA, cu delegari in grupele Europa League, in preliminariile UCL si preliminariile CM. Cel mai dificil meci din 2016 a fost Celtic – Astana, in mansa secunda din UCL, pentru ca echipa calificata s-a decis in minutul 90, dintr-o lovitura de pedeapsa. Imi doresc sa ajung in varf, dar pentru asta trebuie rabdare, pas cu pas, nu merge de pe o zi pe alta.”

Intrebat ce sentimente l-au incercat in meciul sau de debut in grupele Europa League dintre Everton si Krasnodar, arbitrul s-a declarat incatat de faptul ca a arbitrat in Anglia, acesta fiind visul sau.

„A fost un vis devenit realitate, pentru ca intotdeauna mi-am dorit sa arbitrez in Anglia. Faptul ca acolo am debutat m-a bucurat enorm. Inseamna ca rugaciunile mele au fost ascultate.”

Romanul a dezvaluit reteta pentru un bun arbitraj, spunand ca principalul gand in timpul unei decizii este ca aceasta sa fie corecta.

„Vizionez partidele jucate de catre cele doua echipe, sistemul de joc, jucatorii problema, faze de atac pozitional si contraatac. Pe langa asta, fac antrenamente si incerc sa ma relaxez, citind carti sau vizionand filme documentare

Eu, in momentul in care iau o decizie, ma gandesc doar la un singur lucru: sa fie decizia corecta, indiferent de numele echipei. Sa nu defavorizez o echipa sau alta. Un arbitru trebuie sa se detaseze de presiunea publicului sau a jucatorilor.”, a declarat Istvan Kovacs, conform scoaladearbitri.ro.