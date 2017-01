Gigi Becali si-a facut o strategie pentru viitor. Patronul ros-albastrilor vrea sa cumpere echipa de pe primul loc in seria a II-a a Ligii a III-a, Metaloglobus Bucuresti, unde ar vrea sa investeasca doar in tineri, pe care sa ii ia mai tarziu al Steaua.

„Iau jucatori de 28-30 de ani, dau 200-300.000. Nu mai iau jucatori de 20 de ani sa dau milioane. O sa fac o strategie. O sa iau jucatorii pe alta echipa, apoi o sa-i imprumut la Steaua. Echipa aia de Liga 2, stai, ca sunt in tratative, sa vedem, sa o iau.

Pe aia o intaresc doar cu jucatori tineri. Ii iau ca investitie, sa-i vand apoi, sa iau 7-8, 10 milioane. Nu are legatura cu Berceniul, e o echipa, cum se numeste? Electroaparataj….nu stiu, e pe locul 1 in Divizia C. Electromagnetica sau…Metaloglobus, care e pe locul 1 acum. E un prieten de-al meu patron acolo”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.