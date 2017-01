Florin Motroc, antrenorul formatiei SC Kazma din Kuweit, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM despre evolutiile echipei sale, dar si despre problemele din Romania.

„Sunt suparat ca am terminat anul cu o infrangere si am inceput cu o infrangere. Eram intr-o postura favorabila, pe locul 3 in clasament, acum am coborat pe locul 5. Am pierdut 6 puncte care m-au indepartat de primul loc.

Trebuie sa ne jucam sansa, important este sa trecem peste momentele astea mai delicate care apar cateodata.

Si ei sarbatoresc in Kuweit. Mi-au reprosat ca nu le-am dat liber, dar am vrut sa le arat ca tratez serios acest meci. I-am chemat la antrenament in ziua de anul nou, pe 31 decembrie.”

Tehnicianul roman a vorbit cu mici retineri, despre situatia politica din tara, declarandu-se dezamagit de faptul ca oamenii cu adevarat valorosi pleaca in strainatate.

„Eu nu vreau sa intru in subiecte legate de politica, imi iubesc tara, insa din pacate ce s-a intamplat in ultimii ani ne face sa apucam care incotro. E dureros si nu am nicio culoare politica, desi am fost membru in Partidul Comunist, pentru ca asa erau vremurile. Nu vreau sa acuz pe nimeni, insa nu se face nimic in tara. Totul se deterioreaza in tara si tot ce e mai bun paraseste tara.”

Florin Motroc a amintit episodul de la Craiova, in care jucatorii au intrat pe teren cu numerele desenate pe tricori si a dezvaluit ca aceasta stire a ajuns pana in Kuweit. Acesta a mai spus ca foarte multi jucatori ii cer ajutorul pentru a pleca din Romania si considera ca tara va avea de suferit daca nu se vor produce niste schimbari.

„Nu numai noi avem cancanuri, au si pe aici. A ajuns si aici stirea cu numerele scrise cu carioca pe tricouri la Craiova.

Tin legatura cu multi jucatori si se plang de conditiile pe care le au in Romania si de traiul pe care sunt nevoiti sa il suporte si ma roaga sa ii ajut sa plece din fotbalul nostru. Sportul face reclama unei tari, traim prin Simona Halep si cam atat.

Daca nu se vor face ceva miscari pentru a ajuta sportul, din pacate, vom avea foarte mult de suferit. Daca nu cresti ceva, nu ai cum sa ai ceva in viitor.”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii Executii in direct.