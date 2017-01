Elisabeta Lipa a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, in ultima zi ca ministru al Tineretului si Sportului, despre problemele din cadrul Federatiilor din Romania, dar si despre incercarile sale de a schimba ceva in sport.

„Nu avem numai probleme numai la Federatia Romana de Ciclism, ci si la patinaj si box, mi-as fi dorit sa pot finanta aceste discipline frumoase care ne-au adus de-a lungul timpului rezultate de exceptie.

Din pacate, nu au putut primi finantare si s-au descurcat cum au putut, adica fiecare pe cont propriu. Aceste probleme se indreapta catre un mare regret. Eu sper ca presedintii sa realizeze ca daca nu isi vor rezolva problemele in acest an, nu se vor redresa si nu vor putea sa intre in normalitate.

Antrenorii si sportivii chiar nu au nicio vina. Vina o au doar presedintii de federatii, dar sufera cel mai mult exact cei care se ocupa de selectie, de pregatire, de inscrierea copiilor in competitie.

Am avut toata deschiderea si buna vointa, dar nu pot sa incalc o lege si sa-mi fortez colegii sa semneze doar pentru a finanta o federatie. Discutand de bugetul statului normal ca trebuie sa dam niste explicatii.

E pacat ca s-a ajuns aici. Daca presedintii nu vor gasi solutii de a plati aceste datorii care tot de ei au fost create, federatiile se vor regasi in aceeasi situatie ca in anii precedenti. Aceste probleme nu sunt de acum, eu le-am preluat si presedintii nu au reusit sa acopere cheltuielile.

Pentru mine ca sportiv, aceasta functie a fost una de incununare a carierei mele. Pe de alta parte mai bine nu eram aici pentru a avea o viziune generala asupra sportului din Romania. Cand vad ce se intampla in cluburile sportive scolare, cluburile ministerului, unde tehnicul e sufocat de administrativ, unde avem antrenori cu jumatate de norma, mi-as fi dorit sa nu aflu ce inseamna sport in Romania.

Extrafotbal avem o mana de sportivi. Cand numarul sportivilor e atat de mic de unde sa urcam pe podium? N-as fi vrut sa vad aceste lucruri. As fi vrut sa vad o lume a sportului motivata si cu dorinta de auzi imnul intonandu-se.

Eu ma bucur ca in mandatul meu am incercat sa fac tot ceea ce a depins de mine sa aduc o imbunatatire sportului. Cu parere de rau spun ca nu am gasit un numitor comun. Avem 75 de federatii si ministerul nu poate sa le finanteze pe toate.

Am avut un an foarte greu, sunt foarte energica si am reusit sa aduc oamenii la epuzare doar din dorinta de a face ceva. Simt nevoia de o pauza in care sa fac altceva, sunt o tanara pensionara.”, a declarat Elisabeta Lipa, in cadrul emisiunii Trafic Sport.