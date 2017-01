Daniel Coman a lamurit situatia posibilelor transferuri de la Astra. Acesta a declarat ca in functie de oferte, orice jucator poate fi lasat sa plece, dar conducerea Stelei nu i-a contactat pe giurgiuveni in legatura cu Teixeira si Morais.

„Nu am vorbit cu nimeni din conducerea Stelei despre posibilitatea plecarii lui Teixeira si Morais. Daca au vorbit cu altcineva, as fi aflat oricum pentru ca eu ma ocup de transferuri. Daca suntem multumiti de oferte, poate pleca oricine.

Nu stiu daca va pleca Sapunaru, mi-a zis ca are o oferta concreta, dar nu e decis daca sa se duca dupa ultimele evenimente din Turcia. Eu am avut o discutie cu el cand a venit la Astra si i-am spus ca daca are o oferta buna din strainatate il las sa plece liber de contract indiferent de situatia pe care o avem.

Budescu are si el o oferta din Turcia, mai are si alte oferte, el vrea sa-si rezilieze contractul cu chinezii. O sa-i facem si noi o propunere, sa continue la noi. El se simte foarte bine la Astra, dar noi nu putem intra intr-o licitatie cu vreun alt club”, a declarat Dani Coman, conform ProSport.