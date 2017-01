Serena Williams, debut in forta in noul sezon WTA, la patru luni de la ultimul meci oficial!

Serena Williams, numarul 2 mondial, a inceput anul 2017 cu o victorie, impunandu-se in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata frantuzoaicei Pauline Parmentier, in primul tur al turneului ATP de la Auckland (Noua Zeelanda).



Williams (35 ani), castigatoarea a 22 de turnee de Grand Slam in cursul carierei sale, nu mai disputase nicio partida oficiala din luna septembrie, dupa esecul suferit in semifinalele Openului Statelor Unite, in fata cehoaicei Karolina Pliskova.

Fostul numar unu mondial o va intalni in turul urmator pe americanca Madison Brengle