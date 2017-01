Tehnicianul catalan (va implini 46 de ani pe 18 ianuarie) si-a inceput cariera de antrenor in urma cu mai putin de 9 ani, cand a debutat pe banca echipei FC Barcelonei, in Primera Division, in 2008. Insa pentru Guardiola, Manchester City ar putea fi ultima sa aventura din cariera de antrenor: „Voi mai sta la City pentru urmatoarele 3 sezoane (n.r – perioada contractului), poate mai mult, dar ma apropii de finalul carierei. Nu voi antrena pana la 60 sau 65 de ani. Simt ca faza retragerii mele e un proces care a inceput deja. Manchester City va fi una dintre ultimele mele echipe„, a spus Josep Guardiola, confom NBC.



Intrebat despre motivele luarii acestei decizii, tehnicianul a raspuns sec: „Pentru ca asa vreau„, si a continuat despre cum va arata viata lui, dupa retragere: „Daca vreti sa dati de mine, voi lua cursuri de golf, cu siguranta„.

Guardiola: „I will not be on the bench until I am 60 or 65 years old. I feel that the the process of my goodbye has already started.” pic.twitter.com/XexaHBe0GO

— MCFC Info (@MCFClnfo) January 2, 2017