OFICIAL, Julian Draxler noul jucator al lui PSG! Cate zeci de milioane va inca la schimb Wolsfburg

Paris Saint Germain a facut primul transfer in 2017, francezii oficializand marti mutarea lui Julian Draxler. Potrivit AFP, PSG ar fi platit 40 de milioane de euro pentru a-l lua pe Draxler de la Wolfsburg.

Mijlocasul in varsta de 23 de ani a fost convins sa mearga la Paris cu un salariu de 5 milioane de euro pe an, urmand ca din 2018 sa incaseze cate 7 milioane de euro pe sezon.

Draxler a semnat un contract valabil patru ani si jumatate cu PSG.

Draxler a debutat in Bundesliga la 17 ani, pentru Schalke 04, devenind apoi cel mai tanar marcator din istoria echipei nationale a Germaniei. Mijlocasul ofensiv a inscris impotriva Kazahstanului in iunie 2013. In 2014, Draxler a devenit cel mai tanar capitan al Germaniei, la 20 de ani, intr-un meci amical cu Polonia.

Julian Draxler a totalizat 153 de aparitii in Bundesliga si 47 de meciuri europene, inclusiv 34 in Liga Campionilor. In sezonul 2016-2017, mijlocasul a reusit doua pase de gol in 14 partide.