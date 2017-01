Ion „Lita” Dumitru, unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei, si-a aniversat luni onomastica. Fostul fotbalist al Rapidului si Stelei a ajuns la 67 de ani. Fostul mijlocas este fericit ca a trecut cu bine peste cumpana vietii sale, operatia de cancer la prostata suferita pe 17 decembrie 2015, in Germania.



„Trebuie sa-i multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Sunt foarte mandru ca pot sa mai raspund la telefon oamenilor care nu m-au uitat si care inca vorbesc la superlativ de fotbalistul Lita Dumitru. Cred sa vreo 2000 de urari am primit ieri! Probabil ca voi scoate si eu o carte despre ceea ce am facut in cariera de antrenor si aici ma va ajuta tipul care a facut un interviu cu mine de la a la z. Nu-i cunosc numele, nevasta-mea il stie, dar m-am simtit foarte bine citind totul despre mine.

Iubesc in continuare doar doua echipe: Rapidul, care m-a ridicat in cariera, si Steaua, cu care am avut cele mai mari performante. Fotbalistic vorbind, imi pare rau ca am jucat la ele, pentru ca nu stiu sa aiba grija de fostele glorii. La Dinamo nu e asa!

Eu inca mai cred ca sunt util fotbalului, dar ma doare ca nu mai sunt bagat in seama.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.

Lita Dumitru a fost component de baza al echipei nationale la Campionatul Mondial din Mexic 1970. A evoluat in cariera sa pentru Rapid, Steaua, Universitatea Craiova, Poli Timisoara si CFR Timitoara. Ca antrenor a pregatit pe Poli Timisoara, Rapid, Progresul, Jiul, Romania U 19, Concordia Chiajna si Steaua II Bucuresti, in 2011, aceasta fiind ultima formatie pe care a reprezentat-o de pe banca tehnica.