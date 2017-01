Dorinel Munteanu va antrena in Irak o echipa la care s-au perindat mai multi romani!

Fostul component al Generatiei de Aur a dat curs propunerii venite din Irak, de la echipa FC Zakho, ocupanta penultimului loc in campionatul intern, pozitia a 19-a. Se pare ca fostul campion cu Otelul si participant cu galatenii in grupele Ligii Campionilor nu-si mai gaseste locul in Liga 1.

In Irak, Dornel Munteanu va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. FC Zakho a fost pregatita pana acum o luna de un alt roman, Mihai Marian, fost la Sportul Studentesc, iar anul recut, irakienii au fost antrenati de Ilie Stan, dar care s-a despartit cu mare scandal.

Munteanu a semnat un contract valabil pana in vara, perioada in care va primi un salariu extrem de bun, 100.000 de dolari, potrivit Prosport. In cazul in care isi indeplineste obiectivul, Munteanu isi va prelungi intelegerea pe inca un sezon si jumatate.

Dorinel Munteanu (48 de ani) a antrenat in cariera sa pe Otelul Galaţi, singura echipa unde a confirmat, dar si pe CFR Cluj, FC Arges, FC Vaslui, Universitatea Cluj, de doua ori, Steaua, Dinamo, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, FC Qabala si Astra Giurgiu.