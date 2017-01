Simona Halep a pasit cu dreptul in noul sezon WTA, dar nu fara emotii! Ce a spus dupa victoria cu Jankovic

Numarul 4 WTA, Simona Halep, a debutat perfect in 2017, constanteanca reusind sa invinga un fost numar 1 WTA in prima partida a anului, luni dimineata, de la ora 06:30. Sportiva noastra s-a impus, in trei seturi, cu 6-1, 3-6, 6-3, in fata Jelenei Jankovic, obtinand calificarea in turul al doilea de la Openul de la Shenzhen (China).

A fost un prim set la discretia Simonei si parea ca meciul va fi unul de antrenament. Numai ca in setul secund au aparut greselile nefortate, iar sarboaica a revenit. Decisivul a inceput cu o serie break-rebreak, La 3-2 pentru Halep si 30-30, Jankovici a acuzat o problemă la piciorul stang si a cerut time-out medical, moment in care antrenorul Darren Cahill a mers a doua oara pe Simona si i-a cerut acesteia sa evite lovitura de rever a lui Jankovic.

Meciul a continuat la discretia Simonei, care nu a mai cedat decat un ghem pana la final.

„Nu este uşor să începi anul cu un asemenea meci, dar sunt mândră că am reuşit să câştig. Am început foarte bine, dar ea a revenit . Am încercat să fiu mai agresivă. Sunt bucuroasă că am putut reveni la rândul meu şi am făcut tot ce am putut ca să câştig meciul. Îmi place să joc la Shenzhen, am câştigat aici şi vreau să obţin victorii în continuare„, a declarat Halep la finalul Partidei.

Halep va juca in turul 2 cu Katerina Siniakova.