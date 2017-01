Shenzhen Open 2016 : Ana Bogdan a inlocuit-o pe Timea Bacsinszky, care a acuzat o accidentare, dar nu a profitat si a pierdut in primul tur

Openul de la Shenzhen: Monica Niculescu a debutat cu dreptul in 2017! La fel si Sorana! Ana Bogdan a ratat sansa de a juca in primul tur. Cand joaca Halep

US Open 2016 / Monica Niculescu, in turul 3, dupa o victorie lejera in fata Anei Bogdan. Mitu a pierdut meciul de dublu alaturi de Krunic, Tecau si Rojer, in turul secund, Niculescu avanseaza si la dublu!