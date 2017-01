Sezonul regular din NFL s-a incheiat. Niciuna dintre finaliste editiei trecute nu s-a calificat in aceasta faza. Programul din runda wild-card

Ultima etapa din sezonul regular al NFL a stabilit ultimele echipe calificate in play-off. Niciuna dintre finalistele de anul trecut (Denver Broncos si Carolina Panthers )nu a sa se califice in aceasta faza, dar acest aspect se stia inca de dinaintea acestei runde.



New England, Dallas, Atlanta si Kansas sunt calificate direct in runda divizionara, deci vor avea liber in prima runda din play-off, wild-card.

Play-off NFL

Runda wild-card

7 ianuarie

23:35 Houston Texans – Oakland Raiders

8 ianuarie

3:15 Seattle Seahawks – Detroit Lions

20:05 Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins

23:40 Green Bay Packers – New York Giants