Roger Federer a revenit in circuit, la sase luni de la ultima accidentare, cu o victorie in Cupa Hopman

Elvetianul Roger Federer, 35 ani, a revenit in circuitul ATP cu o victorie, 6-3, 6-4, impotriva britanicului Daniel Evans, dupa o absenta de sase luni, in urma unei accidentari la genunchi. Partida s-a disputat luni, in competitia pe echipe mixte denumita Cupa Hopman, la Perth (Australia).



Federer, ajuns pe locul 16 in lume, cel mai slab ocupat de el din octombrie 2002, a avut nevoie de o ora pentru a trece de Evans, numarul 66 mondial.

Recordmanul de titluri in turneele de Mare slem (17) va avea de infruntat un adversar mai puternic miercuri, germanul Alexander Zverev, 24 ATP, iar apoi va da piept cu francezul Richard Gasquet, 18 ATP.