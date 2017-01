Premier League, in ultima zi a anului: Chelsea si Liverpool s-au distantat in fruntea clasamentului! Record egalat de trupa lui Conte. VIDEO

In etapa a 19-a din Premier League, disputata in ultima zi a anului 2016, liderul Chelsea a castigat, pe teren prorpiu, cu Stok City, scor 4-2, la fel ca si urmatoarea clasata, Liverpool, 1-0 in fata lui Manchester City.



A fost al 13-ea succes consecutiv pentru Chelsea, in campionat, care a egalat vechiul record al lui Arsenal, in sezonul 2001-2002.

Intr-un alt meci dispuatat sambata, Manchester United a invins-o greu pe Middlesbrough, 2-1 pe teren propriu, nou-promovata conducand atunci cand mai erau mai putin de zece minute din timpul regulamentar. Trupa lui Mourinho a inscris de doua ori in mai putin de doua minute, prin Martial si Pogba.

Etapa inceputa vineri se va incheia duminica, 1 ianuarie, cu partidele Watford – Tottenham si Arsenal – Crystal Palace.

Vineri, 30 decembrie:

Hull City – Everton 2-2u

Sâmbătă, 31 decembrie

Burnley – Sunderland 4-1

Chelsea – Stoke City 4-2 VIDEO

Leicester – West Ham 1-0

Man. United – Middlesbrough 2-1 VIDEO

Southampton – WBA 1-2

Swansea – Bournemouth 0-3

FC Liverpool – Man. City 1-0 VIDEO

Duminica, 1 ianuarie

ora 15.30, Watford – Tottenham

ora 18.00, Arsenal – Crystal Palace

CLASAMENTUL