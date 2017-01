Openul de la Shenzhen: Monica Niculescu a debutat cu dreptul in 2017! Ana Bogdan a ratat sansa de a juca in primul tur. Cand joaca Halep

Monica Niculescu (38 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului din China, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Kai-Lin Zhang (134 WTA) la meciul de debut in 2017.



Monica Niculescu o va întâlni în turul II pe invingatoarea din meciul Rodina E. (Rusia) – Wang Q. (China).

Tot in primul tur al competitiei, Sorana Cirstea (79 WTA) o va infrunta pe Kristina Kucova (Slovacia, locul 81 WTA). Partida va incepe de la ora 09:00.

Din pacate, Ana Bogdan (130 WTA) a pierdut a doua partida din calificari in fata sarboaicei Nina Stojanovic (140 WTA) si a ratat accederea pe tabloul principal.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2, va debuta luni, cu sarboaica Jelena Jankovic (locul 54 WTA),nu mai devreme de ora 04:00.