Gigi Becali, patronul Stelei, a petrecut Revelionul la Poiana Brasov, cu prietenii, insa trecerea in Noul An l-a gasit pe Becali in biserica, unde a preferat sa petreaca ultimele clipe din 2016. La ora 23:00, patronul Stelei a plecat de la hotel, unde avea loc petrecerea, si s-a dus in biserica pentru a se ruga. Nu s-a dus singur, ci l-a luat cu el si pe Lutu.



„Pe mine ma intereseaza muzica tralala? Pe mine ma intereseaza Sfanta Liturghie, unde canta ingerii. Eu m-am dus sa vad ingerii cantand. O sa vin si la familie. Fetele sunt tinere, se distreaza, niciun fel de problema.

Sa fiti sanatosi, Doamne Ajuta. Sa dea Dumnezeu romanilor mai mult untdelem, mai mult grau si mai mult vin. Asta inseamna bogatia in Sfanta Scriptura„, a spus Becali la Antena 3.