Bucuresteanca Irina Camelia Begu (29 WTA) a fost eliminata din primul tur la Brisbane (Australia), dupa ce a pierdut in doua seturi, in prima zi a anului, cu 3-6, 3-6, in fata rusoaicei Daria Kasatkina.



Begu si Kasatkina se vor reaintalni marti, cand vor face pereche in proba la dublu. Cele doua vor evolua in primul tur impotriva cuplului Katerina Bondarenko/Iulia Putinteva.