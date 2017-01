Giroud a inscris un gol ireal in prima zi a lui 2017! VIDEO

Atacantul francez al lui Arsenal a inscris cu calcaiul, in minutul 17 al partidei cu Crystal Palace, in stilul „lovitura scorpionului”, din mijlocul careului, dupa o centrare a lui Alexis Sanchez! Reusita aminteste de golul armeanului Mkhitaryan, care a punctat si el spectaculos pentru Manchester United, pe finalul anului trecut.

Olivier Giroud a bifat doar al doilea meci al sau ca titular in acest sezon de Premier League. El mai fusese in primul ’11’ al „tunarilor” chiar in precedentul meci, cand a adus victoria cu West Bromwich, scor 1-0.