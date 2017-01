Gheorghe Chivorchian a fost condamnat la inchisoare cu executare!

Gheorghe Chivorchian, 62 de ani, presedintele liderului din Liga 2, Juventus Bucuresti, fostul director executiv al echipei Politehnica Timisoara, a fost condamnat la trei ani si 10 luni de inchisoare cu executare si interzicerea ocuparii vreunei functii oficiale timp de 2 ani, in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal banatene, in perioada cand a fost patronata de Marian Iancu, care, din toamna lui 2014, isi ispaseste pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

Chivorchian este obligat sa achite si suma de 5.050.000 lei. Decizia data nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Este vorba de un dosar in care Chivorchian, dar si altii, au fost cercetati pentru complicitate la abuz in serviciu, dupa sapte ani si jumatate de la ”comiterea faptelor”, in speta privind semnarea unui protocol intre Consiliul Judetean Timis si echipa de fotbal a orasului pentru finantare. Acest protocol, spunea Chivorchian in toamna lui 2015, a fost verificat atat de auditul CJT, cat si de Camera de Conturi, in mai multi ani la rand si nu s-au gasit nereguli.

Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, in august 2015, a sapte angajati sau fosti angajati ai CJ Timis si a trei fosti sefi ai FC Politehnica Timisoara SA.

Este vorba despre fostul presedinte al CJ, Constantin Ostaficiuc, si fostul secretar Petrisor Nadastean, acuzati de abuz in serviciu in forma continuata. Functionarii publici Razvan Hrenoschi, Daniela Pepa, Dan Sabin Cionvica, Petru Borza și Mircea Marian Mihut au fost trimisi in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata. Au mai fost trimisi in judecata Gheorghe Haic Chivorchian, Ion Negrei si Liviu Ioan Rosca, care aveau functii de conducere la FC Politehnica Timisoara SA, acuzati de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.