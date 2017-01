Daniel Andre Tande este castigatorul celei de-a doua etape a Turneului celor 4 Trambuline! Recordul lui Hannawald ramane unic pentru inca un an

A doua etapa Turneului celor 4 Trambuline s-a desfasurat pe trambulina Große Olympiaschanze din Garmisch-Partenkirchen (Germania), unde s-a impus, in ambele manse, norvegianul Daniel Andre Tande. Castigatorul primei etape, austriacul Stefan Kraft, s-a clasat pe locul 3 si a ratat sansa de a egala unicul record al germanului Sven Hannawald (castigator pe fiecare dintre cele patru trambuline). Pe locul secund a terminat polonezul Kamil Stoch, care a avut cea mai lunga saritura a zilei, 143 de metri, in mansa secunda, la doar jumatate de metru de egalarea recordului trambulinei, stabilit in 2010 de elvetianul Simon Amann.



Liderul clasamentului general, slovenul Domen Prevc, s-a clasat pe locul 5, iar fratele sau, campionul editiei trecute, Peter, pe 11.