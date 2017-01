Contactat de ProSport, Gheorghe Chivorchian a afirmat raspicat ca este nevinovat si a explicat ca a fost victima unor interese. Actualul presedinte al Juventusului Bucuresti se face vinovat de devalizarea bugetului public din administratia locala Timis cu peste 10,5 de milioane de lei, a considerat Tribunalul Timis in sentinta prin care opt persoane au fost condamnate la inchisoare si alte pedepse pe 31 decembrie 2016. Sentinta poate fi atacata cu recurs.



„Ma declar total nevinovat. Faptul ca ei n-au admis niciuna din probele prezentate e un semn de intrebare. Au venit consilierii judeteni si au declarat ca a fost vointa lor sa faca acest contract. Contract pe care nu l-am semnat eu, l-a semnat Ostaficiuc, ca presedinte, si l-a semnat Iancu din partea clubului. A fost o hotarare de Consiliu Judetean votata in unanimitate. Neatacata de catre prefect in contencios. Din momentul acela, semneaza contractul Ostaficiuc si Marian Iancu. Unde sunt eu complice?

In contractul din 2008 se stipula ca imi vor da 500.000 de euro daca ma duc in cupele europene in vara lui 2008 si inca 500.000 daca termin in primele cinci la sfarsitul turului in editia de campionat 2008-2009. In ambele situatii am terminat pe locul 2. Se stipula ca sumele vor fi acordate pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal. Directorul economic a extras din contabilitate si noi am prezentat, cu numele si prenumele, tabelele cu sumele pe care le-am dat fiecarui fotbalist si ordinele de plata vizate de banca. Deci totul s-a facut prin banca, nu cash. Niciun leu platit cash! Mai departe: vine auditul Consiliului Judetean si spune ca e OK. Vine Curtea de Conturi, spune ca e OK si descarca de gestiune Consiliul Judetean si pe 2008, si pe 2009, si pe 2010! Unde e falsul si uzul de fals?

Audiaza toti consilierii si acestia spun, in unanimitate, ca a fost dorinta lor. Nominalizeaza instanta expert contabil ca sa verifice legalitatea platilor si toate astea. ii prezinta acest expert exact cum s-au derulat toate platile. si, in instanta, procuroarea o ameninta pe experta, la penultima infatisare, ca-i face dosar penal! Pai, daca tu ai pus-o, tu i-ai stabilit obiectivele, de ce o ameninti pe aia?

Mai departe, este opinia Curtii de Conturi, prin profesor doctor Virginia Verdinas, sefa departamentului juridic de la Curtea de Conturi, care spune ca aceste contracte sunt incheiate fara fraudarea legii. Cam astea sunt faptele“, a spus fostul oficial al Politehnicii Timisoara.

Acesta a mai afirmat ca au fost abuzuri ale DNA chiar in timpul sedintelor de judecata:„Documentatia asta le-a prezentat-o experta nominalizata de ei, de care n-au tinut cont si pe care a amenintat-o procuroarea in instanta ca-i face dosar penal ca n-a scris cum a vrut ea. si au luat de baza toata speta pe care a instrumentat-o acel procuror, in vara lui 2015, care intre timp s-a demonstrat ca era un betiv, l-au prins astia baut la volan, i-au facut dosar penal si l-au dat afara de la DNA.

Doamna care l-a inlocuit pe asta a amenintat expertul desemnat de instanta“.

Intrebat care ar fi mobilul acestei actiuni de persecutare a sa, Chivorchian a mai spus: „Trage tu concluziile. Pentru ca la Timisoara, DNA a fost criticata ca n-are activitate, pentru ca trebuia sa apara numele lui Chivorchian acolo… Nu stiu. imi pun aceeasi intrebare. Eu imi pun intrebarea din vara lui 2015, nu acum: ce caut eu in dosarul asta?“.

In cele din urma, intrebat daca banuieste ca aceasta condamnare ar avea legatura cu faptul ca a fost secretar general al FRF si ca ar putea fi un candidat periculos la urmatoarele alegeri, Chivorchian a oftat: „Daca nu eram secretar general al FRF, n-aveam nicio problema. Ia vezi ce scrie in sentinta: ca nu mai am voie sa ocup nicio functie publica doi ani! Ai vazut? Nu e nimic intamplator!“.