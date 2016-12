Intr-un comunicat remis presei vineri, Florin Talpan a somat LPF si FRF sa ia act de decizia Curtii de Apel si sa nu mai foloseasca numele „Steaua” in acte, documente sau pe site-urile oficiale, atunci cand se refera la echipa lui Becali. Liga, prin vocea secretarului general, Justin Stefan, a spus ca va respecta decizia instantei imediat ce CSA va trimite decizia Curtii.



Desi are o ultima cale de atac, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, decizia data pe 21 decembrie nu e definitiva, dar este executorie, sustine Talpan. Astfel, patronul ros-albastrilor nu mai poate folosi numele „Steaua”, iar cele doua foruri interne au fost somate sa procedeze la fel.

„Nu cred ca reprezentantii FRF si LPF doresc sa li se atraga raspunerearea penala. Ca si reprezentant conventional, voi apela la rigorile si prevederile legii„, se arata in comunicatul de presa semnat de Talpan.

Liga Profesionista a confirmat, conform Gazezei, ca va lua act de decizia instantei, imediat ce actele si hotararea judecatoreasca vor intra in posesia LPF; astfel, sunt sanse mari ca din primavara numele „Steaua” sa fie radiat, iar echipa lui Becali sa poarte denumirea de FCSB si pentru forul care patroneaza Liga 1.

„Asteptam scrisoarea de la domnul Talpan, dar sa ne trimita si decizia instantei. In momentul in care vom avea pe masa documentele care sustin punctul de vedere al domnului Talpan, ne vom conforma. Alte comentarii nu are rost sa facem acum. Vorbim doar pe documente„, a explicat Justin stefan, secretarul general al LPF, conform sursei citate.

In aceste conditii, echipa lui Gigi Becali ar urma sa fie exclusa din Liga 1 si dezafiliata de la FRF, pentru ca Registrul Comertului ar urma sa schimbe, pana la finalul acestui sezon, denumirea societatii care administreaza clubul latifundiarului din SC FC Steaua Bucuresti SA cu un alt nume ales de acesta!

Asta pentru ca Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice al FRF arata, la articolul 2, punctul 1, ca modificarea numelui unui membru afiliat se efectueaza numai in pauza competitionala dintre sezoane, adica in vara.

„Articolul 2 – Schimbarea denumirii cluburilor

1. FRF tine evidenta nominala a membrilor afiliati si avizeaza schimbarile denumirii acestora, astfel incat sa se evite confuziile privind denumirea. Cluburile pot solicita FRF/AJF/AMFB schimbarea denumirii sub care figureaza ca membri afiliati numai in perioada dintre doua editii ale campionatului.”

In mai 2016 Tribunalul Bucuresti a decis ca Fotbal Club „Steaua” Bucuresti, club finantat de omul de afaceri George Becali, isi poate pastra numele. Hotararea nu a fost definitiva, Armata facand apel. Acesta s-a judecat acum doua saptamani, iar instanta a dat de aceasta data dreptate MaPN.