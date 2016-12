Simona Halep debuteaza in noul sezon WTA impotriva sarboaicei Jankovic! Cum arata tabloul principal de la Shenzen Open 2016

Sambata a fost stabilit tintarul primului tur din cadrul turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari. Pe tabloul principal al acestui prim turneu al anului avem trei romance: Simona Halep, Monica Niculescu si Sorana Cirstea.



Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2, o va intalni in primul tur pe sarboaica Jelena Jankovic, locul 54 WTA. Halep conduce cu 6-1 la „directe”, sportiva din Constanta castigand ultimele sase partide, ultima in 2015, in semifinale la Cincinnati, scor 6-1, 6-2. In turul secund, Simona va juca impotriva invingatoarei dintre Shuai Peng si Katerina Siniakova.

Monica Niculescu, favorita 7 si locul 38 mondial, o va intalni in premiera, in primul tur, pe chinezoaica Kai-Lin Zhang, pozitia 134 WTA şi beneficiara unui wild card.

In cele din urma, Sorana Cirstea, numarul 79 WTA, va juca in primul tur, tot pentru prima data in cariera, cu slovaca Kristina Kucova, locul 81 mondial. In turul secund, Sorana va juca impotriva principalei favorite, Agnieszka Radwanska.

Nu doar tabloul de simplu a fost stabilit azi la Shenzhen, ci si cel de dublu, in care vom avea doua perechi cu trei romance.

Simona Halep si Monica Niculescu fac pereche la acest turneu. Ele vor juca in primul tur contra rusoaicelor Natela Dzalamizde/ Veronika Kudermetova, iar Raluca Olaru va face pereche cu ucraineanca Olga Savchuk. Acestea din urma vor juca in turul inaugural contra chinezoaicelor Ying-Ying Duan/ Qiang Wang (wild-card).

TABLOUL DE SIMPLU