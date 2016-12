Rafael Nadal a castigat demonstrativul de la Abu Dhabi pentru a patra oara in cariera!

Practic, sportivul spaniol si-a aparat trofeul castigat la inceputul acestui an in fata lui Milos Raonic. De data asta, Nadal l-a invins in ultimul act pe belgianul David Goffin, cu 6-4, 7-6(5), si a intrat in posesia unicului premiu in valoare de 250 de mii de dolari.



Pe locul 3 la Mubadala World Tennis Championship 2016 a terminat liderul mondial, scotianul Andy Murray, care l-a invins pe canadianul Milos Raonic, cu 6-3, 7-6(6), iar pe locurile 5 si 6 s-au clasat francezul Joe Wilfried Tsonga si cehul Tomas Berdych.

Nadal se va indrepta spre Australia pentru Brisbane International, in timp ce belgianul Goffin va merge la Doha pentru Qatar Open.